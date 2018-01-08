Голливудские звезды оделись на «Золотой глобус» в черное в поддержку жертв насилия

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Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения престижной премии «Золотой глобус». В этом году одним из триумфаторов стала лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.
Лента победила в номинации «Лучший драматический фильм». Также статуэтку взяла исполнительница главной роли фильма — Фрэнсис Макдорманд. А знаменитый голливудский актер Гэри Олдмэн получил награду за роль Уинстона Черчилля в исторической картине «Темные времена».
Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева считалась фаворитом в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила победу немецкой работе «На пределе».
Однако запомнится эта церемония не только результатами, но и дресс-кодом кинозвезд. Большинство из них оделись в черное — это знак солидарности с жертвами сексуального насилия. Акция стартовала в Голливуде вскоре после скандала вокруг знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.
Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева считалась фаворитом в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила победу немецкой работе «На пределе».
Однако запомнится эта церемония не только результатами, но и дресс-кодом кинозвезд. Большинство из них оделись в черное — это знак солидарности с жертвами сексуального насилия. Акция стартовала в Голливуде вскоре после скандала вокруг знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.
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