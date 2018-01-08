Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок

Сотрудники российского центра по примирению доставили гуманитарную помощь в поселок на западе Сирии.

Несколько тонн продуктов и предметов первой необходимости привезли в местную школу, где учатся около 800 человек. Кроме того, военные медики сделали детям профилактические прививки.



Дуар Насиф, школьный учитель поселка Буккейн: «Ребята очень рады такому вниманию и поддержке».



В течение нескольких лет поселок контролировали боевики. При отступлении они разрушили школы, больницы и повредили систему водоснабжения. После освобождения населенного пункта от террористов местные власти смогли восстановить большую часть уничтоженной инфраструктуры.