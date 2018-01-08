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    Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок. Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок

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    Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок

      Сотрудники российского центра по примирению доставили гуманитарную помощь в поселок на западе Сирии.

      Несколько тонн продуктов и предметов первой необходимости привезли в местную школу, где учатся около 800 человек. Кроме того, военные медики сделали детям профилактические прививки.

      Дуар Насиф, школьный учитель поселка Буккейн: «Ребята очень рады такому вниманию и поддержке».

      В течение нескольких лет поселок контролировали боевики. При отступлении они разрушили школы, больницы и повредили систему водоснабжения. После освобождения населенного пункта от террористов местные власти смогли восстановить большую часть уничтоженной инфраструктуры.

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