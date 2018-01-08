На старый Новый год в Москву придут 15-градусные морозы

Синоптики пообещали москвичам и жителям столицы похолодание. Город на этой неделе окажется в центре скандинавского антициклона.
Морозы придут к старому Новому году, уточнил в интервью РИА Новости специалист погодного центра «Фобос».
Евгений Тишковец, специалист погодного центра «Фобос»: «Начиная с пятницы и в субботу, воскресенье, когда Москва окажется в центре антициклона скандинавского, распогодится, будет солнечно, штиль, без осадков, и к выходным морозы окрепнут до минус 10… минус 15 градусов, днем не выше минус 4… минус 9. Именно в выходные температурный фон вернется в рамки климатической нормы».
Сегодня, 8 января, ожидаются небольшой снег, гололедица. Столбик термометра в понедельник впервые в этом году опустится ниже нуля, но не сильно: всего до двух градусов мороза. Ветер западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с., сообщается на сайте Гидрометцентра.
Евгений Тишковец, специалист погодного центра «Фобос»: «Начиная с пятницы и в субботу, воскресенье, когда Москва окажется в центре антициклона скандинавского, распогодится, будет солнечно, штиль, без осадков, и к выходным морозы окрепнут до минус 10… минус 15 градусов, днем не выше минус 4… минус 9. Именно в выходные температурный фон вернется в рамки климатической нормы».
Сегодня, 8 января, ожидаются небольшой снег, гололедица. Столбик термометра в понедельник впервые в этом году опустится ниже нуля, но не сильно: всего до двух градусов мороза. Ветер западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с., сообщается на сайте Гидрометцентра.
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