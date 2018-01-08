Ты супер! Танцы <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы 6+
    •  

    На старый Новый год в Москву придут 15-градусные морозы

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    На старый Новый год в Москву придут <nobr>15-градусные</nobr> морозы

    На старый Новый год в Москву придут 15-градусные морозы

    На старый Новый год в Москву придут <nobr>15-градусные</nobr> морозы
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Синоптики пообещали москвичам и жителям столицы похолодание. Город на этой неделе окажется в центре скандинавского антициклона.

    Морозы придут к старому Новому году, уточнил в интервью РИА Новости специалист погодного центра «Фобос».

    Евгений Тишковец, специалист погодного центра «Фобос»: «Начиная с пятницы и в субботу, воскресенье, когда Москва окажется в центре антициклона скандинавского, распогодится, будет солнечно, штиль, без осадков, и к выходным морозы окрепнут до минус 10… минус 15 градусов, днем не выше минус 4… минус 9. Именно в выходные температурный фон вернется в рамки климатической нормы».

    Сегодня, 8 января, ожидаются небольшой снег, гололедица. Столбик термометра в понедельник впервые в этом году опустится ниже нуля, но не сильно: всего до двух градусов мороза. Ветер западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с., сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru