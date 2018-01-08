Дома «из воздуха»: в Великобритании придумали уникальный способ строительства жилья

Британские инженеры решили необычным способом устранить проблему нехватки жилья. Новые квадратные метры в Лондоне предлагают строить «из воздуха» — именно так выражаются авторы проекта. Они хотят возводить многоэтажки над железнодорожными путями. Рельсы планируют закрывать бетонным коробом, который уменьшит шум и вибрацию, а также станет фундаментом для домов.

3907 Великобритания

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Великобритания — первая страна в мире, пустившая поезд под землю в целях экономии пространства и времени. Она может стать первой, пустившей поезда сквозь жилые дома. Пока они проходят сквозь офисы, и то очень тактично, по самой кромке.



Над железнодорожными путями на протяжении нескольких километров инженеры предлагают построить бетонные короба. Получится, будто наземные поезда стали подземными. Сверху на этих коробах поставят 12-этажные жилые дома. Стук колес и вибрация земли должны остаться внутри этого фундамента. Исследование, которое провело строительное бюро WSP, называется «Из воздуха». Просто из воздуха появятся квадратные километры жилья.



Квартирный вопрос портит британцев и губит правительства. Если у людей нет дома, они скорее выйдут на улицу. Нужна какая-то идея, эффективная и эффектная, как двухэтажный автобус. Потому что, если вся земля в Великобритании еще со средних веков распродана, на воздух частной собственности нет.



Подробности — в видеоматериале.