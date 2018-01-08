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    Минпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов. музыка и музыканты, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов

    Минпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов

    18 комментариев
    Минпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов

    Минпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов

    Минпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов

      В этом году Минпромторг выделит 400 миллионов рублей на поддержку российских производителей музыкальных инструментов. Некогда развитая индустрия в настоящее время переживает далеко не лучшие времена, а рынок захватили западные фирмы. При этом многие школы до сих пор пользуются устаревшими инструментами.

      Как сообщает корреспондент НТВ Алина Репина, в большинстве музыкальных школ стоят уже списанные советские пианино. И надо бы выдворить дрова, но денег нет.

      Владимир Лесняк, директор музыкальной школы: «80% инструментов закуплены 50 лет назад. Мы не можем себе позволить заменить эти старые инструменты».

      Услышав о том, что недорогие пианино попали под госзаказ, преподаватели воодушевляются: отечественная сборка удешевляет инструмент на 30–50%. Комплектующие при этом импортные.

      Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «За счет целевого заказа. На 400 млн заказ только в 2017 году, и на 18–19 год также по 400 млн».

      Подробнее — в материале программы.

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