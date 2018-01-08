Минпромторг продолжит поддержку производителей музыкальных инструментов

В этом году Минпромторг выделит 400 миллионов рублей на поддержку российских производителей музыкальных инструментов. Некогда развитая индустрия в настоящее время переживает далеко не лучшие времена, а рынок захватили западные фирмы. При этом многие школы до сих пор пользуются устаревшими инструментами.

Как сообщает корреспондент НТВ Алина Репина, в большинстве музыкальных школ стоят уже списанные советские пианино. И надо бы выдворить дрова, но денег нет.



Владимир Лесняк, директор музыкальной школы: «80% инструментов закуплены 50 лет назад. Мы не можем себе позволить заменить эти старые инструменты».



Услышав о том, что недорогие пианино попали под госзаказ, преподаватели воодушевляются: отечественная сборка удешевляет инструмент на 30–50%. Комплектующие при этом импортные.



Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «За счет целевого заказа. На 400 млн заказ только в 2017 году, и на 18–19 год также по 400 млн».



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