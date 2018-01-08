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    Ибрагиму с редкой болезнью нужны деньги на дорогостоящее лекарство. SOS, благотворительность, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИбрагиму с редкой болезнью нужны деньги на дорогостоящее лекарство

    Ибрагиму с редкой болезнью нужны деньги на дорогостоящее лекарство

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    Ибрагиму с редкой болезнью нужны деньги на дорогостоящее лекарство

    Ибрагиму с редкой болезнью нужны деньги на дорогостоящее лекарство

    Ибрагиму с редкой болезнью нужны деньги на дорогостоящее лекарство

      Маленькому Ибрагиму из Гудермеса нужна помощь. У него — генетическое заболевание, от которого серьезно страдают печень и почки. Для того чтобы ребенок мог вести полноценную жизнь, требуется дорогостоящая терапия. Но у семьи мальчика денег на необходимые лекарства нет.

      Вместо надоевших игрушек — микрофон НТВ и песенка из любимого мультфильма. Небольшое выступление, когда рядом свои зрители — мама и старшие братья, для Ибрагима уже праздник. Ребенок редко выходит из дома. У него тяжелое генетическое заболевание — тирозинемия, нарушен обмен веществ.

      Первые признаки болезни у ребенка проявились еще в шесть месяцев. Тирозинемия поражает печень, почки, происходит деформация нижних конечностей. Специалисты долго не могли поставить точный диагноз малышу, лечили от рахита, кишечного расстройства и других сопутствующих заболеваний. Пятилетнему Ибрагиму только недавно сделали назначение.

      Джамиля Сайдаева, врач-генетик: «Натитзинон или орфадин, который поддерживает обменное состояние печени и общее состояние пациента. Этот препарат дорогостоящий».

      Дорогое лечение прерывать нельзя, последствия могут быть необратимыми. Первый препарат получили в благотворительном фонде. У малыша появился реальный шанс на выздоровление.

      Дагмара Рашидова, мама: «На 20 дней 60 капсул у нас хватит. Купить не сможем, дорогие, одна упаковка на 20 дней до двух миллионов».

      Сумма для семьи неподъемная, к тому же терапию Ибрагим вынужден будет принимать всю жизнь. Его мама, инвалид по зрению, надеется, что в республиканском Минздраве урегулируют вопрос с закупкой препарата. Специальные продукты питания ребенку уже выдают. Мальчик на строгой безбелковой диете.

      Холодильник родителям приходится закрывать наглухо. Ибрагим не понимает, почему не дают сметану, хотя она есть, и почему в этом году не пришел Дед Мороз со сладостями. Их вкус ребенок еще не забыл. Ибрагим отстает в развитии от сверстников, говорить он только учится. Но мы можем помочь ему наверстать упущенное.

      Чтобы помочь Ибрагиму, отправьте СМС на короткий номер 7715 со словом «Чудо» и суммой пожертвования, например, «Чудо 350».

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