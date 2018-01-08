Дед Мороз. Битва магов <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дед Мороз. Битва магов 6+
    •  

    Премьер-министр Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Baz Ratner
    <nobr>Премьер-министр</nobr> Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

    Премьер-министр Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

    <nobr>Премьер-министр</nobr> Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»
  • Фото: Reuters © 2018, Baz Ratner

    • Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не планирует в будущем принимать мигрантов рамках программы ЕС по релокации мигрантов. Более того, он назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками».

    Власти Венгрии считают, что приток мигрантов приведет к появлению в стране «параллельных сообществ», что будет иметь негативные последствия.

    Виктор Орбан    , премьер-министр Венгрии: «Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков».

    Он признал, что многие в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по вопросу миграции. В частности, из-за того, что Будапешт, отказываясь принимать беженцев, все равно получает средства из Фонда сплоченности ЕС. Но Орбан уверен, что эти вопросы никак не связны, сообщает издание Welt. По его словам, это просто «справедливый баланс», так как Венгрия открыла свой ранок для свободной торговли.

    смотретьИнакомыслие в Альпах: кто задумался о пересмотре отношений с Евросоюзом
    Инакомыслие в Альпах: кто задумался о пересмотре отношений с Евросоюзом
    Ранее Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

    Новости по теме

    Беженцы в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru