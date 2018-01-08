Премьер-министр Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не планирует в будущем принимать мигрантов рамках программы ЕС по релокации мигрантов. Более того, он назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками».
Власти Венгрии считают, что приток мигрантов приведет к появлению в стране «параллельных сообществ», что будет иметь негативные последствия.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков».
Он признал, что многие в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по вопросу миграции. В частности, из-за того, что Будапешт, отказываясь принимать беженцев, все равно получает средства из Фонда сплоченности ЕС. Но Орбан уверен, что эти вопросы никак не связны, сообщает издание Welt. По его словам, это просто «справедливый баланс», так как Венгрия открыла свой ранок для свободной торговли.
Ранее Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков».
Он признал, что многие в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по вопросу миграции. В частности, из-за того, что Будапешт, отказываясь принимать беженцев, все равно получает средства из Фонда сплоченности ЕС. Но Орбан уверен, что эти вопросы никак не связны, сообщает издание Welt. По его словам, это просто «справедливый баланс», так как Венгрия открыла свой ранок для свободной торговли.
Ранее Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.
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