Сирийские войска прорвали окружение военной базы под Дамаском

Сирийские правительственные войска разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники, расположенной в городе Хараста под Дамаском.
Военным ужалось войти на территорию базы, передает РИА Новости со ссылкой на источник на месте.
Источник: «Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления».
Он уточнил, что правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными неподалеку от военной базы.
Радикалам удалось установить контроль над базой в Харасе в ночь на 1 января. Они нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление. После захвата территории радикалы отрезали все пути снабжения.
Источник: «Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления».
Он уточнил, что правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными неподалеку от военной базы.
Радикалам удалось установить контроль над базой в Харасе в ночь на 1 января. Они нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление. После захвата территории радикалы отрезали все пути снабжения.
Комментарии