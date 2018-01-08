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    Сирийские войска прорвали окружение военной базы под Дамаском

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    Сирийские войска прорвали окружение военной базы под Дамаском

    Сирийские войска прорвали окружение военной базы под Дамаском

    Сирийские правительственные войска разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники, расположенной в городе Хараста под Дамаском.

    Военным ужалось войти на территорию базы, передает РИА Новости со ссылкой на источник на месте.

    Источник: «Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления».

    Он уточнил, что правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными неподалеку от военной базы.

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    Радикалам удалось установить контроль над базой в Харасе в ночь на 1 января. Они нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление. После захвата территории радикалы отрезали все пути снабжения.

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