Radiohead обвинили в плагиате Лану Дель Рей

Популярная британская группа Radiohead обвиняет певицу Лану Дель Рей в плагиате. По мнению музыкантов, песня американки Get Free схожа с их композицией Creep. Свою правоту Radiohead готовы отстаивать в суде.
Лана Дель Рей, певица: «Про иск — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только 100. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде».
Песня Creep вышла в 1992 году и стала одной из самых известных в творчестве Radiohead. Примечательно, что ранее британцев тоже обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, которая была написана на 20 лет раньше.
It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing — I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 января 2018 г.
Песня Creep вышла в 1992 году и стала одной из самых известных в творчестве Radiohead. Примечательно, что ранее британцев тоже обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, которая была написана на 20 лет раньше.
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