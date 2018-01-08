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    Radiohead обвинили в плагиате Лану Дель Рей

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    Radiohead обвинили в плагиате Лану Дель Рей

    Radiohead обвинили в плагиате Лану Дель Рей

    Популярная британская группа Radiohead обвиняет певицу Лану Дель Рей в плагиате. По мнению музыкантов, песня американки Get Free схожа с их композицией Creep. Свою правоту Radiohead готовы отстаивать в суде.

    Лана Дель Рей, певица: «Про иск — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только 100. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде».


    Песня Creep вышла в 1992 году и стала одной из самых известных в творчестве Radiohead. Примечательно, что ранее британцев тоже обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, которая была написана на 20 лет раньше.

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