Radiohead обвинили в плагиате Лану Дель Рей

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing — I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 января 2018 г.

, певица: «Про иск — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только 100. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде».Песня Creep вышла в 1992 году и стала одной из самых известных в творчестве Radiohead. Примечательно, что ранее британцев тоже обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, которая была написана на 20 лет раньше.