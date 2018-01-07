Карякин финишировал вторым на этапе ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha стал вторым на втором этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.
Первым финишировал чилийский гонщик Игнасио Касале. Участок в 267 км он преодолел за 3 часа 37 минут 45 секунд. Россиянин уступил ему всего на 43 секунды. На третьем месте оказался представитель Аргентины Гастон Гонсалес.
В общем зачете лидирует пока так же Касале. Карякин проигрывает чилийцу 2 минуты 1 секунду. На третьем месте аргентинец Пабло Копетти с отставание в 11 минут 6 секунд, передает ТАСС.
Карякин является действующим победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов.
В общем зачете лидирует пока так же Касале. Карякин проигрывает чилийцу 2 минуты 1 секунду. На третьем месте аргентинец Пабло Копетти с отставание в 11 минут 6 секунд, передает ТАСС.
Карякин является действующим победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов.
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