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    Карякин финишировал вторым на этапе ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

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    Карякин финишировал вторым на этапе ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

    Карякин финишировал вторым на этапе ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

    Карякин финишировал вторым на этапе ралли «Дакар» в зачете квадроциклов
  • Фото: Associated Press © 2018, Marcelo Maragni

    • Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha стал вторым на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.

    Первым финишировал чилийский гонщик Игнасио Касале. Участок в 267 км он преодолел за 3 часа 37 минут 45 секунд. Россиянин уступил ему всего на 43 секунды. На третьем месте оказался представитель Аргентины Гастон Гонсалес.

    В общем зачете лидирует пока так же Касале. Карякин проигрывает чилийцу 2 минуты 1 секунду. На третьем месте аргентинец Пабло Копетти с отставание в 11 минут 6 секунд, передает ТАСС.

    Карякин является действующим победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.

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