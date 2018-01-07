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    Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах

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    Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах

    Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах

    В начальных школах Ирана запретили обучать детей английскому языку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника министерства образования республики Мехди Навид-Адхама.

    По словам Навид-Адхама, «обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам».

    Мехди Навид-Адхам: «Данный шаг (запрет на обучение) объясняется тем, что начальное образование закладывает культурный фундамент для иранских студентов».

    Обучение английскому в Иране обычно начинается в средней школе, ученики начинают изучать язык в возрасте от 12 до 14 лет. Однако в некоторых начальных школах язык начинали изучать с более раннего возраста, отмечает агентство.

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