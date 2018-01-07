Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах

В начальных школах Ирана запретили обучать детей английскому языку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника министерства образования республики Мехди
Навид-Адхама.
По словам Навид-Адхама, «обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам».
Мехди Навид-Адхам: «Данный шаг (запрет на обучение) объясняется тем, что начальное образование закладывает культурный фундамент для иранских студентов».
Обучение английскому в Иране обычно начинается в средней школе, ученики начинают изучать язык в возрасте от 12 до 14 лет. Однако в некоторых начальных школах язык начинали изучать с более раннего возраста, отмечает агентство.
В конце 2017 года в Иране начались массовые акции протеста. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В результате начавшихся столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе один полицейский. После этого в Конгрессе США заговорили о новых санкциях в отношении Тегерана, а постпред США в ООН созвала экстренное совещание Совбеза.
Мехди Навид-Адхам: «Данный шаг (запрет на обучение) объясняется тем, что начальное образование закладывает культурный фундамент для иранских студентов».
Обучение английскому в Иране обычно начинается в средней школе, ученики начинают изучать язык в возрасте от 12 до 14 лет. Однако в некоторых начальных школах язык начинали изучать с более раннего возраста, отмечает агентство.
В конце 2017 года в Иране начались массовые акции протеста. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В результате начавшихся столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе один полицейский. После этого в Конгрессе США заговорили о новых санкциях в отношении Тегерана, а постпред США в ООН созвала экстренное совещание Совбеза.
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