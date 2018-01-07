Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг его задержание

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, ERIC THAYER
    Адвокат <nobr>экс-президента</nobr> Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг его задержание

    Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг его задержание

    Адвокат <nobr>экс-президента</nobr> Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг его задержание
  • Фото: Reuters © 2018, ERIC THAYER

    • Юридический представитель Махмуда Ахмадинежада не подтвердил информацию о задержании и планирующемся домашнем аресте его клиента.

    Адвокат Адель Хейдари опроверг сообщения о задержании в Иране экс-президента Махмуда Ахмадинежада за поддержку и подстрекательство массовых антиправительственных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Erem news.

    Адель Хейдари: «Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности».

    Ранее арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби», которая выходит в Лондоне, сообщила о задержании Ахмадинежада в Ширазе. По данным издания, причиной стало его выступление на митинге, в ходе которого он раскритиковал правительство президента Хасана Рухани. Задержание якобы провели с санкции духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

    смотретьСМИ: в Иране задержан экс-президент Махмуд Ахмадинежад
    СМИ: в Иране задержан экс-президент Махмуд Ахмадинежад
    Напомним, массовые протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране, начались в Иране в конце декабря. Несколько дней назад в Тегеране объявили об «окончании смуты» и заявили, что мятежники потерпели поражение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru