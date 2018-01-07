Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг его задержание

Юридический представитель Махмуда Ахмадинежада не подтвердил информацию о задержании и планирующемся домашнем аресте его клиента.
Адвокат Адель Хейдари опроверг сообщения о задержании в Иране экс-президента Махмуда Ахмадинежада за поддержку и подстрекательство массовых антиправительственных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Erem news.
Адель Хейдари: «Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности».
Ранее арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби», которая выходит в Лондоне, сообщила о задержании Ахмадинежада в Ширазе. По данным издания, причиной стало его выступление на митинге, в ходе которого он раскритиковал правительство президента Хасана Рухани. Задержание якобы провели с санкции духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.
Напомним, массовые протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране, начались в Иране в конце декабря. Несколько дней назад в Тегеране объявили об «окончании смуты» и заявили, что мятежники потерпели поражение.
Адель Хейдари: «Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности».
Ранее арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби», которая выходит в Лондоне, сообщила о задержании Ахмадинежада в Ширазе. По данным издания, причиной стало его выступление на митинге, в ходе которого он раскритиковал правительство президента Хасана Рухани. Задержание якобы провели с санкции духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.
Напомним, массовые протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране, начались в Иране в конце декабря. Несколько дней назад в Тегеране объявили об «окончании смуты» и заявили, что мятежники потерпели поражение.
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