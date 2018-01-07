При столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека

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Восточно-Китайском море произошла крупная морская катастрофа. У берегов Китая столкнулись иранский танкер и китайский сухогруз.
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В результате столкновения танкер загорелся и сильно накренился. Погибли все, кто находился на борту, — это 30 иранцев и двое граждан Бангладеш. Весь экипаж сухогруза — 21 китайский моряк — получил помощь спасателей и не пострадал.
К месту аварии были направлены восемь судов из Китая, а также катер береговой охраны и самолет из Южной Кореи. Пожар на танкере долго не удавалось потушить, часть нефтепродуктов из него вылилась в море.
К месту аварии были направлены восемь судов из Китая, а также катер береговой охраны и самолет из Южной Кореи. Пожар на танкере долго не удавалось потушить, часть нефтепродуктов из него вылилась в море.
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