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    При столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека. Китай, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека

    При столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека

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    При столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека

    При столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека

    При столкновении судов у побережья Китая погибли 32 человека

      В Восточно-Китайском море произошла крупная морская катастрофа. У берегов Китая столкнулись иранский танкер и китайский сухогруз.

      В результате столкновения танкер загорелся и сильно накренился. Погибли все, кто находился на борту, — это 30 иранцев и двое граждан Бангладеш. Весь экипаж сухогруза — 21 китайский моряк — получил помощь спасателей и не пострадал.

      К месту аварии были направлены восемь судов из Китая, а также катер береговой охраны и самолет из Южной Кореи. Пожар на танкере долго не удавалось потушить, часть нефтепродуктов из него вылилась в море.

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