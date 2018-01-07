Гостиницы Нью-Йорка переполнены из-за коллапса в аэропорту Кеннеди

«Аэрофлот» сегодня отменил все рейсы в
Нью-Йорк и обратно. Это связано с настоящим коллапсом в аэропорту имени Джона Кеннеди.
В Нью-Йорке уже который день бушует метель. Наземные службы не справляются с расчисткой летного поля. Поскольку аэропорт имени Джона Кеннеди — главные международные ворота США с пассажиропотоком 150 тысяч человек в сутки, коллапс охватил и отели. Людей просто негде селить.
Максим Фетисов, пресс-секретарь компании «Аэрофлот»: «Аэропорт Нью-Йорка является крупным мировым хабом. В этот аэропорт прилетают авиакомпании со всего мира. Естественно, когда аэропорт закрыт, все авиакомпании стараются разместить своих пассажиров, и гостиниц не на всех хватает. Как только освобождались какие-то номера, мы сразу же заселяли наших пассажиров».
В аэропорту Шереметьево сообщили, что рейсы в Нью-Йорк отменяются и на завтра, в том числе и в обратном направлении. Не повезло и пассажирам, которые накануне все же вылетели из Москвы, но на полпути самолету пришлось ночью вернуться обратно в Шереметьево.
Максим Фетисов, пресс-секретарь компании «Аэрофлот»: «Аэропорт Нью-Йорка является крупным мировым хабом. В этот аэропорт прилетают авиакомпании со всего мира. Естественно, когда аэропорт закрыт, все авиакомпании стараются разместить своих пассажиров, и гостиниц не на всех хватает. Как только освобождались какие-то номера, мы сразу же заселяли наших пассажиров».
В аэропорту Шереметьево сообщили, что рейсы в Нью-Йорк отменяются и на завтра, в том числе и в обратном направлении. Не повезло и пассажирам, которые накануне все же вылетели из Москвы, но на полпути самолету пришлось ночью вернуться обратно в Шереметьево.
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