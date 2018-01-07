Экстремальные забеги и фейерверк-шоу: как праздновали Рождество в городах России

Праздничные гулянья проходят сегодня по всей стране. В некоторых городах в честь Рождества устраивали салюты, а в Сибири, где сейчас трескучий мороз, состоялся экстремальный марафонский забег.

В Омске в 25-градусный мороз устроили рождественский полумарафон. Для участия в таком экстремальном забеге даже специально прилетели спортсмены из США, Польши, Канады, Индии и Англии. Всего — около 1000 участников. При этом некоторые бежали не в спортивных, а карнавальных костюмах — до финиша пытались добраться Бэтмен, ниндзя, снеговик, сказочный пес, Дед Мороз и даже настоящий шотландец!



По-своему эффектно отметили Рождество и в Красноярске — там утроили настоящее фейерверк-шоу, отмечает корреспондент НТВ Валерия Алёхина.



Тем временем в Набережных Челнах гадали, что же видели в небе в Рождественскую ночь, — шоу спецэффектов, метеорит или что-то совсем необъяснимое? В соцсетях появилось видео, на котором небо озаряет вспышка ярко-голубого света. Одни пользователи пишут, что это могло быть банальное замыкание электросети, другие уверены: это такое поздравление с Рождеством от инопланетян. Впрочем, на сайте «Википедии» вспышку назвали зимней грозой.



Подробности — в видеоматериале.