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    Экстремальные забеги и фейерверк-шоу: как праздновали Рождество в городах России. Красноярск, марафоны, Омск, Рождество, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкстремальные забеги и фейерверк-шоу: как праздновали Рождество в городах России

    Экстремальные забеги и фейерверк-шоу: как праздновали Рождество в городах России

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    Экстремальные забеги и <nobr>фейерверк-шоу</nobr>: как праздновали Рождество в городах России

    Экстремальные забеги и фейерверк-шоу: как праздновали Рождество в городах России

    Экстремальные забеги и <nobr>фейерверк-шоу</nobr>: как праздновали Рождество в городах России

      Праздничные гулянья проходят сегодня по всей стране. В некоторых городах в честь Рождества устраивали салюты, а в Сибири, где сейчас трескучий мороз, состоялся экстремальный марафонский забег.

      В Омске в 25-градусный мороз устроили рождественский полумарафон. Для участия в таком экстремальном забеге даже специально прилетели спортсмены из США, Польши, Канады, Индии и Англии. Всего — около 1000 участников. При этом некоторые бежали не в спортивных, а карнавальных костюмах — до финиша пытались добраться Бэтмен, ниндзя, снеговик, сказочный пес, Дед Мороз и даже настоящий шотландец!

      По-своему эффектно отметили Рождество и в Красноярске — там утроили настоящее фейерверк-шоу, отмечает корреспондент НТВ Валерия Алёхина.

      Тем временем в Набережных Челнах гадали, что же видели в небе в Рождественскую ночь, — шоу спецэффектов, метеорит или что-то совсем необъяснимое? В соцсетях появилось видео, на котором небо озаряет вспышка ярко-голубого света. Одни пользователи пишут, что это могло быть банальное замыкание электросети, другие уверены: это такое поздравление с Рождеством от инопланетян. Впрочем, на сайте «Википедии» вспышку назвали зимней грозой.

      Подробности — в видеоматериале.

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