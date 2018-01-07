Подозреваемый в массовом убийстве в Болгарии покончил с собой

В новогоднюю ночь в окрестностях болгарской столицы произошло массовое убийство. Подозреваемый в этом преступлении покончил с собой.
Полицейские обнаружили тело предполагаемого убийцы — Росена Желязкова. Об этом Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС. По версии стражей порядка, он покончил с собой.
Массовое убийство в селе Нови-Искыр произошло в новогоднюю ночь. Были расстреляны шесть человек — двое мужчин, три женщины и ребенок. Их тела обнаружили 2 января. А 5 января полиция объявила, что раскрыла преступление.
Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что подозреваемый — 56-летний рецидивист Росен Желязков. Установлено, что он был знаком с одной из жертв. В прошлом обвиняемый неоднократно совершал преступления на сексуальной почве.
Борислав Сарафов: «Вина преступника однозначно доказана серией проведенных экспертиз, в том числе анализом ДНК. Так же установлено, что он действовал в одиночку».
Преступник жестоко расправился со своими жертвами — в каждого он выстрелил несколько раз. Кроме того, он делал контрольный выстрел в голову. Для поиска подозреваемого была организована масштабная операция.
Массовое убийство в селе Нови-Искыр произошло в новогоднюю ночь. Были расстреляны шесть человек — двое мужчин, три женщины и ребенок. Их тела обнаружили 2 января. А 5 января полиция объявила, что раскрыла преступление.
Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что подозреваемый — 56-летний рецидивист Росен Желязков. Установлено, что он был знаком с одной из жертв. В прошлом обвиняемый неоднократно совершал преступления на сексуальной почве.
Борислав Сарафов: «Вина преступника однозначно доказана серией проведенных экспертиз, в том числе анализом ДНК. Так же установлено, что он действовал в одиночку».
Преступник жестоко расправился со своими жертвами — в каждого он выстрелил несколько раз. Кроме того, он делал контрольный выстрел в голову. Для поиска подозреваемого была организована масштабная операция.
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