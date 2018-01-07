Российские конькобежцы победили в командном спринте на чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали золото в командном спринте на чемпионате Европы на отдельных дистанциях.
Конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов победили в командном спринте на ЧЕ на отдельных дистанциях. Россияне завоевали золото со временем 1 минута 19,38 секунды. Эта медаль стала для сборной России 13-й на европейском первенстве.
Вторыми были голландцы — 1 минута 19,76 секунды. А третьими стали финны — 1 минута 21,19 секунды. Однако позднее голландцы были дисквалифицированы. В результате серебро получила финская команда, а бронза досталась полякам со временем 1 минута 21,29 секунды.
Чемпионат Европы проходит в Коломне. Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы. Кроме того, российские конькобежки стали первыми в командном спринте на европейском первенстве.
Вторыми были голландцы — 1 минута 19,76 секунды. А третьими стали финны — 1 минута 21,19 секунды. Однако позднее голландцы были дисквалифицированы. В результате серебро получила финская команда, а бронза досталась полякам со временем 1 минута 21,29 секунды.
Чемпионат Европы проходит в Коломне. Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы. Кроме того, российские конькобежки стали первыми в командном спринте на европейском первенстве.
Комментарии