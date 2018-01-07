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    Российские конькобежцы победили в командном спринте на чемпионате Европы

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Российские конькобежцы победили в командном спринте на чемпионате Европы

    Российские конькобежцы победили в командном спринте на чемпионате Европы

    Российские конькобежцы победили в командном спринте на чемпионате Европы
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Российские спортсмены завоевали золото в командном спринте на чемпионате Европы на отдельных дистанциях.

    Конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов победили в командном спринте на ЧЕ на отдельных дистанциях. Россияне завоевали золото со временем 1 минута 19,38 секунды. Эта медаль стала для сборной России 13-й на европейском первенстве.

    Вторыми были голландцы — 1 минута 19,76 секунды. А третьими стали финны — 1 минута 21,19 секунды. Однако позднее голландцы были дисквалифицированы. В результате серебро получила финская команда, а бронза досталась полякам со временем 1 минута 21,29 секунды.

    Чемпионат Европы проходит в Коломне. Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы. Кроме того, российские конькобежки стали первыми в командном спринте на европейском первенстве.

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