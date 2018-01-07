Российские конькобежки стали вице-чемпионками Европы в командной гонке

Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Коломне.
Ольга Граф, Екатерина Шихова и Наталья Воронина стали вторыми с результатом 3 минуты 1,88 секунды.
Чемпионками Европы стали спортсменки из Нидерландов Маррит Ленстра, Лотте ван Бик и Мелисса Вейфье — 2.59,34. Третье место заняли немки Роксанн Дуфтер, Габриэль Хиршбихлер и Мишель Уриг — 3.01,88.
Это десятая награда в копилке сборной России на нынешнем ЧЕ. В активе сборной России теперь три золотые (Павел Кулижников — 1000 м, Шихова — 1000 м, Денис Юсков — 1500 м), пять серебряных (Юсков — 1000 м, Ангелина Голикова — 500 м, Шихова — 1500 м, Александр Румянцев — 5000 м, командная гонка преследования) и две бронзовые награды (Кулижников — 500 м, Наталья Воронина — 3000 м).
Чемпионками Европы стали спортсменки из Нидерландов Маррит Ленстра, Лотте ван Бик и Мелисса Вейфье — 2.59,34. Третье место заняли немки Роксанн Дуфтер, Габриэль Хиршбихлер и Мишель Уриг — 3.01,88.
Это десятая награда в копилке сборной России на нынешнем ЧЕ. В активе сборной России теперь три золотые (Павел Кулижников — 1000 м, Шихова — 1000 м, Денис Юсков — 1500 м), пять серебряных (Юсков — 1000 м, Ангелина Голикова — 500 м, Шихова — 1500 м, Александр Румянцев — 5000 м, командная гонка преследования) и две бронзовые награды (Кулижников — 500 м, Наталья Воронина — 3000 м).
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