Патриарх Кирилл в Рождество провел сеанс связи с МКС и пообедал с бездомными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл из храма Христа Спасителя провел сеанс связи с космонавтами, находящимися на МКС. Он поздравил экипаж Международной космической станции с Рождеством.
В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров. Патриарх поздравил их с Рождеством. Сеанс видеосвязи состоялся в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.
Патриарх Кирилл: «Рождество — праздник, исполненный многими смыслами, он согревает душу и настраивает людей на добро. Вы — наши герои, вы представители России там, на орбите, вы делаете великое дело. Ваша работа сопряжена с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии, но и отдача у вас очень большая. Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники».
Глава Русской православной церкви благословил космонавтов и выразил надежду, что их миссия завершится успешно, а они сами благополучно вернутся на Землю. В свою очередь они поблагодарили патриарха за поздравление.
Александр Мисуркин, командир МКС-54: «Нам очень приятно, что вы нашли время поздравить нас и считаем ваши теплые и искренние слова авансом. От души поздравляем вас с Рождеством Христовым и желаем сил и терпения в вашем нелегком служении».
Предстоятель Русской православной церкви уже много лет поздравляет российских космонавтов на МКС с Рождеством и Пасхой. Инициаторами этой традиции стали сами космонавты.
Кроме того, в Рождество патриарх посетил центр помощи бездомным «Ангар спасения», передает РИА Новости. Предстоятель РПЦ осмотрел душевые, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с бездомными, которые нашли приют в данном учреждении.
Патриарх Кирилл: «Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел».
Патриарх пожелал обитателям «Ангара спасения» попытаться найти выход из тяжелого положения и заверил, что церковь сделает все возможное, чтобы им помочь. Также он призвал развивать социальную помощь в каждом храме.
Патриарх Кирилл: «Рождество — праздник, исполненный многими смыслами, он согревает душу и настраивает людей на добро. Вы — наши герои, вы представители России там, на орбите, вы делаете великое дело. Ваша работа сопряжена с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии, но и отдача у вас очень большая. Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники».
Глава Русской православной церкви благословил космонавтов и выразил надежду, что их миссия завершится успешно, а они сами благополучно вернутся на Землю. В свою очередь они поблагодарили патриарха за поздравление.
Александр Мисуркин, командир МКС-54: «Нам очень приятно, что вы нашли время поздравить нас и считаем ваши теплые и искренние слова авансом. От души поздравляем вас с Рождеством Христовым и желаем сил и терпения в вашем нелегком служении».
Предстоятель Русской православной церкви уже много лет поздравляет российских космонавтов на МКС с Рождеством и Пасхой. Инициаторами этой традиции стали сами космонавты.
Кроме того, в Рождество патриарх посетил центр помощи бездомным «Ангар спасения», передает РИА Новости. Предстоятель РПЦ осмотрел душевые, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с бездомными, которые нашли приют в данном учреждении.
Патриарх Кирилл: «Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел».
Патриарх пожелал обитателям «Ангара спасения» попытаться найти выход из тяжелого положения и заверил, что церковь сделает все возможное, чтобы им помочь. Также он призвал развивать социальную помощь в каждом храме.
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