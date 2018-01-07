Дед Мороз. Битва магов <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дед Мороз. Битва магов 6+
    •  

    Спасатели нашли сорвавшегося при восхождении на Эльбрус альпиниста

    1 комментарий

    Спасатели нашли сорвавшегося при восхождении на Эльбрус альпиниста

    Спасатели нашли сорвавшегося при восхождении на Эльбрус альпиниста

    Спортсмен из Астрахани сорвался при восхождении на Эльбрус. Выехавшие на поиски спасатели обнаружили его живым.

    Спасатели добрались до астраханского альпиниста, сорвавшегося в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров. Пострадавшего эвакуируют со склона Эльбруса, передает «Интерфакс».

    Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Пострадавшего транспортируют на поляну Азау, погода благоприятная».

    По предварительным данным, сорвавшийся при восхождении альпинист получил тяжелую черепно-мозговую травму.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru