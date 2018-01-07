Спасатели нашли сорвавшегося при восхождении на Эльбрус альпиниста

Спортсмен из Астрахани сорвался при восхождении на Эльбрус. Выехавшие на поиски спасатели обнаружили его живым.
Спасатели добрались до астраханского альпиниста, сорвавшегося в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров. Пострадавшего эвакуируют со склона Эльбруса, передает «Интерфакс».
Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Пострадавшего транспортируют на поляну Азау, погода благоприятная».
По предварительным данным, сорвавшийся при восхождении альпинист получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Пострадавшего транспортируют на поляну Азау, погода благоприятная».
По предварительным данным, сорвавшийся при восхождении альпинист получил тяжелую черепно-мозговую травму.
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