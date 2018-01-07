В Совфеде назвали «беспределом» требование ЕС компенсировать убытки от санкций

Позиция Евросоюза, желающего получить от России компенсацию за убытки от продуктового эмбарго, — это «беспредел», заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от России по 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за ограничений на ввоз свиного мяса. По данным издания Politico, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. В ЕС считают введенное Россией продуктовое эмбарго политически мотивированным и вредным для европейских фермеров.
Владимир Джабаров: «Нужны аргументы. Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?»
По его словам, поданное требование необоснованно, а России стоит до конца отстаивать свою позицию, вплоть до выхода из ВТО. Джабаров подчеркнул, что какое бы решение ни принял арбитражный суд, Россия должна отказаться его исполнять, сообщает RT.
Владимир Джабаров: «Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике».
Россия в 2014 году ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза. Поводом стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. ВТО в 2016 году усмотрела в российском эмбарго нарушение своего Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных норм. Апелляция Москвы на это решение была отклонена. Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены. Однако ввоз свинины остался под запретом как часть российского экономического ответа на секторальные санкции Евросоюза.
Владимир Джабаров: «Нужны аргументы. Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?»
По его словам, поданное требование необоснованно, а России стоит до конца отстаивать свою позицию, вплоть до выхода из ВТО. Джабаров подчеркнул, что какое бы решение ни принял арбитражный суд, Россия должна отказаться его исполнять, сообщает RT.
Владимир Джабаров: «Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике».
Россия в 2014 году ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза. Поводом стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. ВТО в 2016 году усмотрела в российском эмбарго нарушение своего Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных норм. Апелляция Москвы на это решение была отклонена. Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены. Однако ввоз свинины остался под запретом как часть российского экономического ответа на секторальные санкции Евросоюза.
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