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    В Петербурге объявили об угрозе наводнения

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    В Петербурге объявили об угрозе наводнения

    В Петербурге объявили об угрозе наводнения

    В связи с угрозой наводнения в Петербурге закрыли затворы дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу в воскресенье.

    Согласно сообщению, затворы всех судопропускных и водопропускных сооружений должны быть закрыты с 12:00 7 января.

    Из сообщения МЧС: «Данная информация может меняться в зависимости от прогнозных изменений и погодных условий».

    Как отметили в ведомстве, решение о закрытии дамбы было принято исходя из погодных условий, интенсивности нагонной волны, уровня поступления вод в Неву из Ладожского озера и, как следствие, подъема уровня Невской губы при закрытых затворах комплекса защитных сооружений.

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