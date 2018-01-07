В Петербурге объявили об угрозе наводнения

В связи с угрозой наводнения в Петербурге закрыли затворы дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу в воскресенье.

Согласно сообщению, затворы всех судопропускных и водопропускных сооружений должны быть закрыты с 12:00 7 января.



Из сообщения МЧС: «Данная информация может меняться в зависимости от прогнозных изменений и погодных условий».



Как отметили в ведомстве, решение о закрытии дамбы было принято исходя из погодных условий, интенсивности нагонной волны, уровня поступления вод в Неву из Ладожского озера и, как следствие, подъема уровня Невской губы при закрытых затворах комплекса защитных сооружений.