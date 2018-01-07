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    Альпинист из Астрахани сорвался при восхождении на Эльбрус

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    Альпинист из Астрахани сорвался при восхождении на Эльбрус

    Альпинист из Астрахани сорвался при восхождении на Эльбрус

    Турист из Астрахани сорвался во время восхождения на Эльбрус, на его поиски выдвинулась группа спасателей.

    Сообщение о происшествии с альпинистом поступило в МЧС в 12:54 (по Москве). Он сорвался на высоте 4900 метров на горе Эльбрус в районе скал Пастухова, передает РИА Новости.

    На поиски спортсмена выдвинулась группа в составе шести человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Они отправились на двух единицах техники. Известно, что сорвавшийся турист приехал к Эльбрусу из Астрахани.

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