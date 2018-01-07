Альпинист из Астрахани сорвался при восхождении на Эльбрус

Турист из Астрахани сорвался во время восхождения на Эльбрус, на его поиски выдвинулась группа спасателей.
Сообщение о происшествии с альпинистом поступило в МЧС в 12:54 (по Москве). Он сорвался на высоте 4900 метров на горе Эльбрус в районе скал Пастухова, передает РИА Новости.
На поиски спортсмена выдвинулась группа в составе шести человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Они отправились на двух единицах техники. Известно, что сорвавшийся турист приехал к Эльбрусу из Астрахани.
На поиски спортсмена выдвинулась группа в составе шести человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Они отправились на двух единицах техники. Известно, что сорвавшийся турист приехал к Эльбрусу из Астрахани.
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