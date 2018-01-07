Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

Американские разведчики ошибочно оценили возможности Северной Кореи в рамках реализации ее
ракетно-ядерной программы.
Как проинформировали источники The New York Times, президенту Дональду Трампу было доложено, что у него есть время до 2020–2022 года, чтобы использовать возможности переговоров или же принять контрмеры в отношении Пхеньяна, поскольку КНДР до этого времени не сможет создать ракетно-ядерное оружие, с помощью которого будет угрожать Соединенным Штатам.
После пусков баллистических ракет и испытания мощного водородного боеприпаса в 2017 году советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер был вынужден признать, что КНДР может стать ядерной державой намного быстрее, чем оценивала американская разведка. Спецслужбы не приняли в расчет возможности Северной Кореи получить доступ к зарубежным разработкам и не обратили должного внимания на многочисленные испытания в 2016–2017 годах. Действующие и бывшие сотрудники администрации и спецслужб называют это «крупнейшим просчетом Америки».
В прошлом и позапрошлом годах Северная Корея провела целую серию ядерных и ракетных испытаний, это привело к обострению ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по Америке, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта. В Северной Корее дали понять, что в 2018 году не намереваются вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы.
После пусков баллистических ракет и испытания мощного водородного боеприпаса в 2017 году советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер был вынужден признать, что КНДР может стать ядерной державой намного быстрее, чем оценивала американская разведка. Спецслужбы не приняли в расчет возможности Северной Кореи получить доступ к зарубежным разработкам и не обратили должного внимания на многочисленные испытания в 2016–2017 годах. Действующие и бывшие сотрудники администрации и спецслужб называют это «крупнейшим просчетом Америки».
В прошлом и позапрошлом годах Северная Корея провела целую серию ядерных и ракетных испытаний, это привело к обострению ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по Америке, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта. В Северной Корее дали понять, что в 2018 году не намереваются вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы.
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