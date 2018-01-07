Спецслужбы разных стран разыскивают похищенные в Сирии христианские святыни

Перед спецслужбами сразу нескольких стран стоит задача вернуть христианские святыни, которые террористы похитили в Сирии. Как выяснилось, боевики уничтожали далеко не все. Самые ценные реликвии, скорее всего, попали на черный рынок.

Сильно пострадали храмы и монастыри древнего города Маалюли. Некоторые образы и святыни уже удалось вернуть. Например, звон главного городского колокола в Маалюле не слышали четыре года, и уже мало кто надеялся его услышать — после похищения террористы почти перевезли колокол в Ливан, но что-то вдруг пошло не так. Спецназ Сирии пришел к ним в гости на границу.



А статуе Христа, подаренной Московским патриархатом 9 лет назад, повезло намного меньше. Террористы успели распилить ее на четыре части. Три из них нашли, а голова, видимо, уже пропала безвозвратно.



Три с половиной года сирийская разведка пыталась перекрыть этот крупнейший канал контрабанды ценностей. Через него, очевидно, переправляли все украденные артефакты из Пальмиры, Алеппо, Сайеднаи. Но больше всего досталось этому небольшому городку в горах — в поисках бесценных христианских святынь боевики ИГИЛ в буквальном смысле перевернули всю Маалюлю. Новые иконы, не представлявшие ценности на черном рынке, они резали ножами, старинные — отправляли на запад — в сторону границы.



Все иконы в монастыре Сергия и Вакха — фотокопии. 28 святынь, похищенных отсюда, до сих пор не найдены. Возможно, они уже проданы. Данные икон сирийское правительство внесло в стоп-листы всех мировых аукционов, но вряд ли ими будут торговать легально. Слишком большие деньги.



Абдалла Альхамади, настоятель монастыря Сергия и Вакха: «Я даже теряюсь называть вам какие-то цифры. За них могут дать сумму с шестью или даже с семью нолями. Иконы уникальны, выполнены в древне-сирийской традиции иконописи, и в этом их главная ценность».



Маалюля — колыбель христианства в Сирии, и поэтому боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» с таким остервенением уничтожали все, что не годится для продажи. Храм святого Ильи в монастыре Фёклы Равноапостольной до сих пор на реставрации.



Джозеф Салладин, мэр Маалюли: «Этот храм был осквернен самым первым — боевики собрали всю деревянную мебель, бросили в угол и подожгли. Большинство фресок утрачено».



Под куполами — обвалившаяся от пожара штукатурка, алтарь — новый, иконостас — пустой. Найденные вместе с колоколом образа вернули в келью святой Фёклы, где, по преданию, хранятся ее мощи.



Святыни были найдены в одной из деревень на границе Сирии с Ливаном. Где находятся больше сотни украденных икон, никто не знает. По версии спецслужб, пропажу, вероятнее всего, надо искать уже в Европе. Там же и распятия с монастырей Маалюли. Пока вместо них — кресты из оконных рам и проволоки.



Подробности — в сюжете специального корреспондента НТВ Анатолия Майорова.