Премьер Японии предостерег КНДР и Южную Корею от «диалога ради диалога»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал готовность КНДР отправить своих спортсменов на Олимпиаду, однако подчеркнул необходимость конкретных шагов со стороны Пхеньяна.
В эфире телеканала NHK Синдзо Абэ отметил, что ценит изменение позиции Северной Кореи в вопросе Олимпийских игр, но при этом предостерег от бесполезного «диалога ради диалога».
Синдзо Абэ: «Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и нужно, что бы в этом можно было убедиться. Только после этого возможен значимый диалог».
Переговоры представителей Пхеньяна и Сеула начнутся в пограничной деревне Пханмунджом 9 января. Стороны уже обменялись списками делегатов.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.
Синдзо Абэ: «Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и нужно, что бы в этом можно было убедиться. Только после этого возможен значимый диалог».
Переговоры представителей Пхеньяна и Сеула начнутся в пограничной деревне Пханмунджом 9 января. Стороны уже обменялись списками делегатов.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.
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