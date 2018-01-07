Путин поздравил православных с Рождеством

Владимир Путин поздравил всех православных христиан со светлым праздником Рождества Христова.
Из поздравления: «Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа».
Глава государства в своем поздравлении отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви». Владимир Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге, где крестили его отца. В ходе богослужения глава государства вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века.
Глава государства в своем поздравлении отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви». Владимир Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге, где крестили его отца. В ходе богослужения глава государства вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века.
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