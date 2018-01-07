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    Путин поздравил православных с Рождеством

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Путин поздравил православных с Рождеством

    Путин поздравил православных с Рождеством

    Путин поздравил православных с Рождеством
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Владимир Путин поздравил всех православных христиан со светлым праздником Рождества Христова.

    Из поздравления: «Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа».

    Глава государства в своем поздравлении отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви». Владимир Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

    смотретьПутин встречает Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге
    Путин встречает Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге
    Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге, где крестили его отца. В ходе богослужения глава государства вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века.

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