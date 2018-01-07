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    Совместить несовместимое: на курорте «Роза Хутор» стартовал экспериментальный фестиваль. Рождество, Сочи, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовместить несовместимое: на курорте «Роза Хутор» стартовал экспериментальный фестиваль

    Совместить несовместимое: на курорте «Роза Хутор» стартовал экспериментальный фестиваль

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    Совместить несовместимое: на курорте «Роза Хутор» стартовал экспериментальный фестиваль

    Совместить несовместимое: на курорте «Роза Хутор» стартовал экспериментальный фестиваль

    Совместить несовместимое: на курорте «Роза Хутор» стартовал экспериментальный фестиваль

      На фестиваль LiveFest на горнолыжном курорте «Роза Хутор» съехались более 40 российских артистов разных жанров. Звучит не только музыка: для гостей и жителей города-курорта организованы показы новых кинофильмов и нашумевших театральных постановок. Билеты на концерты раскупили задолго до начала фестиваля.

      Традиционные рождественские вечера на курорте в этом году проходят в совершенно новом формате. Пять дней живого звука и почти полсотни исполнителей разной величины будут выступать на единственной площадке в горах, способной выдержать такое нашествие звезд.

      Фестиваль впервые проходит в Сочи. Под одной крышей выступают поп- и рок-исполнители. Главное слово фестиваля — эксперимент: совместить популярные группы и неформалов, посмотреть, как зрители встретят этот нестандартный ход.

      Алёна Михайлова, продюсер фестиваля: «Нам удалось объединить почти необъединяемые музыкальные стили и сделать, как нам кажется, совершенно грандиозное событие, потому что такого лайн-апа не было нигде и никогда».

      Среди хедлайнеров — Сергей Лазарев.

      Сергей Лазарев: «Это здорово, что для каждого поколения есть своя музыка, и здесь она объединяется. Мне кажется, это хороший эксперимент. Он должен прижиться».

      Как признаются сами организаторы, они отталкивались от того, как не надо делать большие фестивали. Главный критерий — популярность, которая в век Интернета все чаще измеряется количеством просмотров в соцсетях.

      Если для продюсеров главный критерий успеха — Интернет, то для артиста — реакция зрителей. В Рождественскую ночь на фестивале каждый нашел для себя то, что искал.

      Впереди и у зрителей и у артистов еще несколько дней концертов. Формат опять будет удивлять. Обещают настоящую битву рэп-исполнителей и королей поп-сцены, сольные выступления мегазвезд, а для самых маленьких зрителей перед концертом пройдут спектакли знаменитого театра «Практика».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Михайлова.

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