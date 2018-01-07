Поп на джипе: алтайский священник-экстремал стал звездой Рунета

В одном из сел Алтайского края появился первый за сто лет священник. Батюшка Павел Корчагин не только возрождает православные традиции, но и полностью рушит стереотипы о служителях церкви. Отец Павел увлекается экстремальным вождением и ведет популярный видеоблог. Свои экспедиции он устраивает с пользой: служит в отдаленных деревнях, куда на обычной машине не добраться.
Семь бабушек — постоянная паства хмелёвского прихода. Но сегодня, несмотря на минус 30 за окном, послушать молебен и взять святой воды собралось больше жителей. Отец Павел радуется каждому новому прихожанину. Он — первый священник в Хмелёвке за последние 100 лет.
Павел Корчагин: «Понятно дело, что за 100 лет, пока не было храма, у людей вера оскудела, поэтому прихожан у нас сегодня не особо много».
А вот таким служителя храма бабушки не видели. Сам отец Павел называет это «жестким рубиловом по тайге». Экстремальным вождением он увлекается давно. А тут совпало: на таежных ухабах без внедорожника батюшке не обойтись. Старенькую «Ниву» затюнинговал до неузнаваемости, и приходится ей у отца Павла, мягко говоря, несладко.
Идея объединить духовное призвание и экстремальное хобби пришла сама собой. Павел создал видеоблог, чтобы рассказывать о своих приключениях и делиться мыслями, назвал его «Поп на джипе».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Павел Корчагин: «Понятно дело, что за 100 лет, пока не было храма, у людей вера оскудела, поэтому прихожан у нас сегодня не особо много».
А вот таким служителя храма бабушки не видели. Сам отец Павел называет это «жестким рубиловом по тайге». Экстремальным вождением он увлекается давно. А тут совпало: на таежных ухабах без внедорожника батюшке не обойтись. Старенькую «Ниву» затюнинговал до неузнаваемости, и приходится ей у отца Павла, мягко говоря, несладко.
Идея объединить духовное призвание и экстремальное хобби пришла сама собой. Павел создал видеоблог, чтобы рассказывать о своих приключениях и делиться мыслями, назвал его «Поп на джипе».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Влады Копыловской.
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