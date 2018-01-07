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    Более 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя. патриарх, Путин, Москва, Медведев, Рождество, православие, торжества и праздники, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя

    Более 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя

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    Более 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя

    Более 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя

    Более 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя

      В Москве тысячи верующих провели Рождественскую ночь в храме Христа Спасителя. Люди приехали со всей страны, чтобы все вместе, с молитвой встретить светлый праздник. Среди прихожан были Дмитрий Медведев и его супруга. А Владимир Путин провел Рождество в небольшом храме в Санкт-Петербурге.

      На богослужение в Рождественскую ночь в храме Христа Спасителя собрались более пяти тысяч верующих со всех уголков страны и из ближнего зарубежья. Кто-то получил пригласительные в приходах или религиозных организациях, кто-то отстоял километровую очередь. Присутствовали и официальные лица — премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой, депутаты, сенаторы, представители общественных организаций.

      Божественная литургия началась за час до полуночи и продолжалась более двух часов.

      Владимир Путин встречал Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. В годы Советской власти в ней был метеорологический музей, а в 1994 году здание вернули церкви. Президент передал в дар храму икону середины XIX века в металлическом окладе с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, а также святых и пророков.

      Рождество и праздничные дни, как говорят христиане, нужно наполнять не только весельем и радостью, а прежде всего добрыми делами. Подробности и комментарии верующих — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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