Более 5 тысяч верующих со всей России встретили Рождество в храме Христа Спасителя

В Москве тысячи верующих провели Рождественскую ночь в храме Христа Спасителя. Люди приехали со всей страны, чтобы все вместе, с молитвой встретить светлый праздник. Среди прихожан были Дмитрий Медведев и его супруга. А Владимир Путин провел Рождество в небольшом храме в
Санкт-Петербурге.
На богослужение в Рождественскую ночь в храме Христа Спасителя собрались более пяти тысяч верующих со всех уголков страны и из ближнего зарубежья. Кто-то получил пригласительные в приходах или религиозных организациях, кто-то отстоял километровую очередь. Присутствовали и официальные лица — премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой, депутаты, сенаторы, представители общественных организаций.
Божественная литургия началась за час до полуночи и продолжалась более двух часов.
Владимир Путин встречал Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. В годы Советской власти в ней был метеорологический музей, а в 1994 году здание вернули церкви. Президент передал в дар храму икону середины XIX века в металлическом окладе с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, а также святых и пророков.
Рождество и праздничные дни, как говорят христиане, нужно наполнять не только весельем и радостью, а прежде всего добрыми делами. Подробности и комментарии верующих — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Божественная литургия началась за час до полуночи и продолжалась более двух часов.
Владимир Путин встречал Рождество в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. В годы Советской власти в ней был метеорологический музей, а в 1994 году здание вернули церкви. Президент передал в дар храму икону середины XIX века в металлическом окладе с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, а также святых и пророков.
Рождество и праздничные дни, как говорят христиане, нужно наполнять не только весельем и радостью, а прежде всего добрыми делами. Подробности и комментарии верующих — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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