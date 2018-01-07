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    Патриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах. Рождество, патриарх, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах

    Патриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах

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    Патриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах

    Патриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах

    Патриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах

      Патриарх Кирилл записал традиционное видеопоздравление, в котором призвал встречать Рождество добрыми делами и напомнил слова из Евангелия.

      Патриарх Кирилл: «Господь приходит в этот мир, становится человеком, чтобы изменить нашу жизнь. И в Евангелии, которое он оставил, находим такие замечательные слова: ищите, прежде всего, Царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам…

      Я всем вам, мои дорогие, желаю жить по этому божественному закону, устанавливая мир в своих сердцах, мир в своих семьях, мир вокруг себя, преобразуя существующий мир, наполняя его добром, правдой и светом. Пусть родившийся в Вифлееме Спаситель всех нас вразумит и укрепит на пути к его божественному царству! С праздником всех вас поздравляю!»

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