Патриарх Кирилл в рождественском обращении пожелал мира в сердцах

Патриарх Кирилл записал традиционное видеопоздравление, в котором призвал встречать Рождество добрыми делами и напомнил слова из Евангелия.

Патриарх Кирилл: «Господь приходит в этот мир, становится человеком, чтобы изменить нашу жизнь. И в Евангелии, которое он оставил, находим такие замечательные слова: ищите, прежде всего, Царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам…



Я всем вам, мои дорогие, желаю жить по этому божественному закону, устанавливая мир в своих сердцах, мир в своих семьях, мир вокруг себя, преобразуя существующий мир, наполняя его добром, правдой и светом. Пусть родившийся в Вифлееме Спаситель всех нас вразумит и укрепит на пути к его божественному царству! С праздником всех вас поздравляю!»