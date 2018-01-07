В Сибири в Рождественскую ночь устроили файер-шоу

Православные христиане сегодня отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. Во всех храмах страны прошли торжественные богослужения.

В Приморском крае тысячи верующих по традиции встречали Рождество в Покровском соборе в центре Владивостока. Службу провел митрополит Вениамин.



В Красноярске главная литургия прошла в храме Рождества Христова. По случаю праздника туда привезли священный огонь из Вифлеема, где по преданию родился Иисус. Частички пламени верующие передавали друг другу с пожеланиями мира и добра.



А жители Иркутска после службы прямо у стен Храма Казанской иконы Божией матери увидели невероятное файер-шоу. Над верующими зажглась Вифлеемская звезда, пролетели кометы и вспыхнули сотни разноцветных огней. Там же можно было увидеть ледяные скульптуры и рождественский вертеп с библейскими героями.