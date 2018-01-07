Более 30 человек пропали в результате столкновения судов к побережья Китая

Два судна столкнулись сегодня ночью у восточного побережья Китая. 32 человека считаются пропавшими без вести в результате ЧП.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, столкнулись нефтеналивной танкер, следовавший под флагом Панамы, и гонконгский сухогруз. Более 20 моряков в настоящее время находятся в безопасности.



К месту происшествия направлены спасательные катера, причины столкновения пока не установлены.