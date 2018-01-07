Люби меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Люби меня 12+
    •  

    Более 30 человек пропали в результате столкновения судов к побережья Китая

    комментировать

    Более 30 человек пропали в результате столкновения судов к побережья Китая

    Более 30 человек пропали в результате столкновения судов к побережья Китая

    Два судна столкнулись сегодня ночью у восточного побережья Китая. 32 человека считаются пропавшими без вести в результате ЧП.

    Как сообщает Центральное телевидение Китая, столкнулись нефтеналивной танкер, следовавший под флагом Панамы, и гонконгский сухогруз. Более 20 моряков в настоящее время находятся в безопасности.

    К месту происшествия направлены спасательные катера, причины столкновения пока не установлены.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru