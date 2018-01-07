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    Снимающую «Ходячих мертвецов» студию оштрафовали за гибель каскадера

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    Снимающую «Ходячих мертвецов» студию оштрафовали за гибель каскадера

    Снимающую «Ходячих мертвецов» студию оштрафовали за гибель каскадера

    Управление по охране труда при Министерстве труда США наложило штраф на киностудию Stalwart Films, где проходят съемки сериала «Ходячие мертвецы», из-за гибели летом 2017 года каскадера Джона Бернекера.

    Ведомство провело проверку на съемочной площадке, где случилась трагедия, прежде чем принять решение о размере штрафа.

    Из сообщения ведомства: «Управление указало Stalwart Films на неспособность защитить своих сотрудников от опасности падения во время съемок телесериала „Ходячие мертвецы“ и предложило назначить максимальный штраф в размере 12 675 долларов».

    Напомним, каскадер Джон Бернекер получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с девятиметровой высоты на бетонный пол во время съемок телесериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Артист скончался в больнице. После несчастного случая съемки восьмого сезона «Ходячих мертвецов» решили приостановить.

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