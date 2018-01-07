Снимающую «Ходячих мертвецов» студию оштрафовали за гибель каскадера

Управление по охране труда при Министерстве труда США наложило штраф на киностудию Stalwart Films, где проходят съемки сериала «Ходячие мертвецы»,
из-за гибели летом 2017 года каскадера Джона Бернекера.
Ведомство провело проверку на съемочной площадке, где случилась трагедия, прежде чем принять решение о размере штрафа.
Из сообщения ведомства: «Управление указало Stalwart Films на неспособность защитить своих сотрудников от опасности падения во время съемок телесериала „Ходячие мертвецы“ и предложило назначить максимальный штраф в размере 12 675 долларов».
Напомним, каскадер Джон Бернекер получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с девятиметровой высоты на бетонный пол во время съемок телесериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Артист скончался в больнице. После несчастного случая съемки восьмого сезона «Ходячих мертвецов» решили приостановить.
Из сообщения ведомства: «Управление указало Stalwart Films на неспособность защитить своих сотрудников от опасности падения во время съемок телесериала „Ходячие мертвецы“ и предложило назначить максимальный штраф в размере 12 675 долларов».
Напомним, каскадер Джон Бернекер получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с девятиметровой высоты на бетонный пол во время съемок телесериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Артист скончался в больнице. После несчастного случая съемки восьмого сезона «Ходячих мертвецов» решили приостановить.
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