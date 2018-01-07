Задержанный из-за непогоды самолет вылетел из Вашингтона в Москву

Первый из двух задержанных
из-за погодных условий рейсов вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву. Об этом сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.
Российские дипломаты выразили благодарность Госдепартаменту за помощь в ситуации вокруг задержанных из-за непогоды рейсов.
Посольство РФ в США: «Для ускорения отправки рейсов, задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США. Мы благодарим наших коллег за готовность помочь и быстрое содействие».
Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Непогода привела к массовой задержке авиарейсов, в том числе российских.
Жертвами обрушившегося на территорию США циклона стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.
Посольство РФ в США: «Для ускорения отправки рейсов, задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США. Мы благодарим наших коллег за готовность помочь и быстрое содействие».
Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Непогода привела к массовой задержке авиарейсов, в том числе российских.
Жертвами обрушившегося на территорию США циклона стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.
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