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    Задержанный из-за непогоды самолет вылетел из Вашингтона в Москву

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    Задержанный из-за непогоды самолет вылетел из Вашингтона в Москву

    Задержанный <nobr>из-за</nobr> непогоды самолет вылетел из Вашингтона в Москву

    Первый из двух задержанных из-за погодных условий рейсов вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву. Об этом сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.

    Российские дипломаты выразили благодарность Госдепартаменту за помощь в ситуации вокруг задержанных из-за непогоды рейсов.

    Посольство РФ в США: «Для ускорения отправки рейсов, задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США. Мы благодарим наших коллег за готовность помочь и быстрое содействие».

    Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Непогода привела к массовой задержке авиарейсов, в том числе российских.

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