Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  
    Пьяного Джона Сноу выгнали из бара в Нью-Йорке. Нью-Йорк, США, артисты, знаменитости, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяного Джона Сноу выгнали из бара в Нью-Йорке

    Пьяного Джона Сноу выгнали из бара в Нью-Йорке

    комментировать
    Пьяного Джона Сноу выгнали из бара в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Пьяного Джона Сноу выгнали из бара в Нью-Йорке

    Пьяного Джона Сноу выгнали из бара в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

      Актера Кита Харингтона, сыгравшено Джона Сноу в сериале «Игра престолов», выставили из бара в Нью-Йорке в состоянии сильного алкогольного опьянения.

      31-летний артист решил сыграть партию в бильярд в баре Barfly. Но, как сообщает сайт TMZ, был настолько пьян, что еле стоял на ногах. Он стал хвататься за кии других игроков и стучать по бильярдному столу.

      Харингтона вежливо попросили покинуть заведение. Он не стал спорить и ушел, но вскоре вернулся обратно. В итоге работникам пришлось выводить его на улицу принудительно.

      Сериал «Игра престолов» снят по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.

      Телеканал HBO сообщил, что заключительный восьмой сезон выйдет на экраны в 2019 году и будет включать в себя шесть эпизодов.



      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru