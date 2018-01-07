Пьяного Джона Сноу выгнали из бара в Нью-Йорке

Актера Кита Харингтона, сыгравшено Джона Сноу в сериале «Игра престолов», выставили из бара в
Нью-Йорке в состоянии сильного алкогольного опьянения.
31-летний артист решил сыграть партию в бильярд в баре Barfly. Но, как сообщает сайт TMZ, был настолько пьян, что еле стоял на ногах. Он стал хвататься за кии других игроков и стучать по бильярдному столу.
Харингтона вежливо попросили покинуть заведение. Он не стал спорить и ушел, но вскоре вернулся обратно. В итоге работникам пришлось выводить его на улицу принудительно.
Сериал «Игра престолов» снят по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.
Телеканал HBO сообщил, что заключительный восьмой сезон выйдет на экраны в 2019 году и будет включать в себя шесть эпизодов.
Харингтона вежливо попросили покинуть заведение. Он не стал спорить и ушел, но вскоре вернулся обратно. В итоге работникам пришлось выводить его на улицу принудительно.
Сериал «Игра престолов» снят по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.
Телеканал HBO сообщил, что заключительный восьмой сезон выйдет на экраны в 2019 году и будет включать в себя шесть эпизодов.
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