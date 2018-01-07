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    По рассказам автора «Игры престолов» снимут еще один сериал

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    По рассказам автора «Игры престолов» снимут еще один сериал

    По рассказам автора «Игры престолов» снимут еще один сериал

    По рассказам автора «Игры престолов» снимут еще один сериал
  • Фото: Associated Press © 2018, Robb Cohen

    • Началась подготовка к съемкам нового сериала по произведению автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Это будет фантастический триллер, основанный на серии рассказов «Летящие сквозь ночь».

    Главного персонажа — доктора Агату Мэтсон — сыграет Гретхен Мол, которую зрители знают по роли Джиллиан Дармоди в сериале «Подпольная империя», сообщает телеканал Syfy. К проекту присоединились Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, и Брайан Ф. О’Бирн.

    Режиссером пилотного эпизода станет Майк Кэхилл, снявший фильм «Я — начало». За адаптацию исходного текста отвечает сценарист Джеффри Бюхлер. К сотрудничеству привлечены Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.

    Серия рассказов «Летящие сквозь ночь» была опубликована в 1980 году. События разворачиваются в будущем. Восемь ученых и могущественный телепат отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт с внеземной цивилизацией. Во время путешествия на корабле начинают происходить пугающие события.

    Ранее телеканал HBO сообщил, что сериал «Игра престолов» вернется на экраны в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов.

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