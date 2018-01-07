По рассказам автора «Игры престолов» снимут еще один сериал

Началась подготовка к съемкам нового сериала по произведению автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Это будет фантастический триллер, основанный на серии рассказов «Летящие сквозь ночь».
Главного персонажа — доктора Агату Мэтсон — сыграет Гретхен Мол, которую зрители знают по роли Джиллиан Дармоди в сериале «Подпольная империя», сообщает телеканал Syfy. К проекту присоединились Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, и Брайан Ф. О’Бирн.
Режиссером пилотного эпизода станет Майк Кэхилл, снявший фильм «Я — начало». За адаптацию исходного текста отвечает сценарист Джеффри Бюхлер. К сотрудничеству привлечены Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.
Серия рассказов «Летящие сквозь ночь» была опубликована в 1980 году. События разворачиваются в будущем. Восемь ученых и могущественный телепат отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт с внеземной цивилизацией. Во время путешествия на корабле начинают происходить пугающие события.
Ранее телеканал HBO сообщил, что сериал «Игра престолов» вернется на экраны в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов.
Режиссером пилотного эпизода станет Майк Кэхилл, снявший фильм «Я — начало». За адаптацию исходного текста отвечает сценарист Джеффри Бюхлер. К сотрудничеству привлечены Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.
Серия рассказов «Летящие сквозь ночь» была опубликована в 1980 году. События разворачиваются в будущем. Восемь ученых и могущественный телепат отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт с внеземной цивилизацией. Во время путешествия на корабле начинают происходить пугающие события.
Ранее телеканал HBO сообщил, что сериал «Игра престолов» вернется на экраны в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов.
Комментарии