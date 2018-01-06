Умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг

Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне, скончался на
88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Из сообщения NASA: «Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла».
Джон Янг побывал в космосе шесть раз. Он летал на космических кораблях «Джемини», «Аполлон» и на космическом челноке «Колумбия». Астронавт прослужил в НАСА 42 года.
Многие до сих пор считают, что американцы никуда не летали, а вся лунная миссия — лишь больная фантазия 37-ого президента США Никсона.
Специалисты отмечают многочисленные нестыковки. Например, на исторических фотографиях от астронавтов несимметрично падает тень, следы, оставленные участниками «Аполлона 11», выглядят так, словно прогуливались они не по Луне, где нет воды, а где-нибудь по пляжу. Да еще и реющий на ветру флаг США при полном отсутствии атмосферы. Все это еще долго не даст покоя сторонникам лунного заговора.
We’re saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq— NASA (@NASA) 6 января 2018 г.
Джон Янг побывал в космосе шесть раз. Он летал на космических кораблях «Джемини», «Аполлон» и на космическом челноке «Колумбия». Астронавт прослужил в НАСА 42 года.
Многие до сих пор считают, что американцы никуда не летали, а вся лунная миссия — лишь больная фантазия 37-ого президента США Никсона.
Специалисты отмечают многочисленные нестыковки. Например, на исторических фотографиях от астронавтов несимметрично падает тень, следы, оставленные участниками «Аполлона 11», выглядят так, словно прогуливались они не по Луне, где нет воды, а где-нибудь по пляжу. Да еще и реющий на ветру флаг США при полном отсутствии атмосферы. Все это еще долго не даст покоя сторонникам лунного заговора.
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