Юноша столкнул 11-летнего друга с 17-го этажа в Подмосковье

В подмосковном Реутове 19-летний молодой человек выбросил из окна высотки 11-летнего товарища, желая его напугать. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 30 декабря. По версии следствия, молодой человек вместе со своим малолетним другом приехали в Реутов из Москвы, чтобы забрать вещи. После этого они решили зайти в подъезд одного из домов на Молодёжной улице, чтобы посмотреть на город с высоты. Друзья поднялись на 17-й этаж и подошли к окну в лифтовом холле.



Когда ребенок высунулся из окна, старший товарищ решил его напугать. Молодой человек подкрался сзади, схватил ребенка за ноги и приподнял его.



Из сообщения СКР: «Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер».



Подозреваемый арестован. Другие детали произошедшего устанавливаются.