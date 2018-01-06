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    Юноша столкнул 11-летнего друга с 17-го этажа в Подмосковье

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    Юноша столкнул 11-летнего друга с 17-го этажа в Подмосковье

    Юноша столкнул <nobr>11-летнего</nobr> друга с <nobr>17-го</nobr> этажа в Подмосковье

    В подмосковном Реутове 19-летний молодой человек выбросил из окна высотки 11-летнего товарища, желая его напугать. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

    Трагедия произошла 30 декабря. По версии следствия, молодой человек вместе со своим малолетним другом приехали в Реутов из Москвы, чтобы забрать вещи. После этого они решили зайти в подъезд одного из домов на Молодёжной улице, чтобы посмотреть на город с высоты. Друзья поднялись на 17-й этаж и подошли к окну в лифтовом холле.

    Когда ребенок высунулся из окна, старший товарищ решил его напугать. Молодой человек подкрался сзади, схватил ребенка за ноги и приподнял его.

    Из сообщения СКР: «Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер».

    Подозреваемый арестован. Другие детали произошедшего устанавливаются.

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