Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к православным верующим на русском языке.
Видеообращение Ратаса появилось на его странице в Facebook.
Юри Ратас: «Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!»
Число православных в Эстонии сравнимо с числом лютеран. Приходы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) посещают около 200 тысяч верующих.
Юри Ратас: «Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!»
Число православных в Эстонии сравнимо с числом лютеран. Приходы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) посещают около 200 тысяч верующих.
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