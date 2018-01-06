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    Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке. православие, религия, Рождество, торжества и праздники, Эстония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

    Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

    3 комментария
    Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

    Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

    Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

      Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к православным верующим на русском языке.

      Видеообращение Ратаса появилось на его странице в Facebook.

      Юри Ратас: «Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!»

      Число православных в Эстонии сравнимо с числом лютеран. Приходы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) посещают около 200 тысяч верующих.

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