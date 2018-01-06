Пассажирский автобус перевернулся в Баку: 12 пострадавших

Двенадцать человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в столице Азербайджана.

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Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, авария произошла на одной из оживленных магистралей Баку — Зыхское шоссе на территории Сураханского района.



Маршрутный автобус потерял управление и перевернулся. 12 человек получили различные травмы и были госпитализированы. По данным некоторых СМИ, в результате аварии пострадали 14 человек.



По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скоростного режима водителем автобуса.