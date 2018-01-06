Легендарный Адриано Челентано сегодня отмечает 80-летие. Знаменитый музыкант и актер исполнил около 600 песен, снялся бо… Опубликовано НТВ 6 января 2018 г.

На советского зрителя Адриано Челентано обрушился в конце 70-х. Гримасничающий забияка с пританцовывающей походкой, недотепа и вроде бы простак, да и к тому же заметно лысеющий. В такого мужчину советским зрительницам еще не доводилось повально влюбляться.Разнузданное киношное хамство добавляло остроты образу мужлана. Так сложился новый образ идеального итальянца — своего в доску парня с окраины. Он и балагур, и споет, и станцует.Вера этому балагуру у советского человека тоже была исключительной. Танец на бадье с виноградом из «Укрощения строптивого» длится в фильме недолго. Но именно после него вся страна уверовала, что итальянцы делают вино именно так. А если в топтании ягод выдался перерыв, то, конечно, идут соблазнять красоток.И это все, конечно, Челентано — каким мы его знаем, любим и в сотый пересматриваем. Но совсем не тот Челентано, каким его знает Италия и какой он на самом деле. Язык не повернется назвать его заслуженным поп-пенсионером. Чуть больше года назад он выпустил 43-й альбом, оказавшийся в топе итальянских чартов. Ведь мог бы, как тот же Тото Кутуньо, разъезжать по миру, петь проверенное временем и получать заслуженные гонорары. Но Челентано на свой прощальный концерт продавал билеты по 1 евро.Наша публика не знает гражданина Челентано — неугомонного критика властей, неутомимого противника Берлускони, страстного защитника животных. На последних концертах он не просто пел, а в перерывах выводил на сцену экономистов поговорить «как нам обустроить Италию». В этой непримиримости отчасти и секрет его сегодняшней потрясающей популярности — пусть дедушка Адриано и стар, но ему не все равно.