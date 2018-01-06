В Москве грабитель через окно проник в квартиру на 13-м этаже

На
юго-востоке Москвы ограбили квартиру, расположенную на 13-м этаже 17-этажного дома. В квартиру злоумышленник проник через окно.
Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, злоумышленник спустился по веревке с крыши 17-этажного здания, отжал пластиковое окно квартиры на 13-м этаже, проник в помещение, открыл входную дверь своим сообщникам, которые вынесли из квартиры сейф с крупной суммой денег.
Через некоторое время в больницу с ушибами и гематомами обратился мужчина, который проживает в квартире, из которой похитили сейф. Как оказалось, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения, а проникшие в квартиру злоумышленники избили его и связали.
Материальный ущерб составил около 10,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
Через некоторое время в больницу с ушибами и гематомами обратился мужчина, который проживает в квартире, из которой похитили сейф. Как оказалось, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения, а проникшие в квартиру злоумышленники избили его и связали.
Материальный ущерб составил около 10,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж».
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