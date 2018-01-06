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    Житель Петербурга заковал в наручники детей, закидавших его машину петардами

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    Житель Петербурга заковал в наручники детей, закидавших его машину петардами

    Житель Петербурга заковал в наручники детей, закидавших его машину петардами

    В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, пристегнувшего двоих детей наручниками к металлическим перилам.

    Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне, 5 января, около 19:00 у подъезда одного из домов на Стрельбищенской улице.

    Неудовольствие 54-летнего мужчины вызвало то, что дети бросали петарды под его автомобиль. Мужчина пристегнул детей 10 и 11 лет наручниками к металлическим перилам. После прибытия на место происшествия сотрудников спецслужб обидчик детей открыл наручники своим ключом и освободил их. Затем сотрудники полиции задержали его самого.

    Свои действия мужчина объяснил тем, что видел, как дети бросали петарды под днище его автомобиля. Задержанного доставили для разбирательства в отдел полиции. Полиция начала проверку.

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