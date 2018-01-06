Фанаты «Севильи» и «Бетиса» устроили массовое побоище перед дерби

Более 20 человек задержаны в испанской Севилье в результате массовой драки, которую устроили фанаты одноименного клуба и их непримиримого соперника «Бетиса».

Болельщики схлестнулись перед матчем 18-го тура чемпионата Испании. По информации Associated Press, драка была спланирована заранее. В результате вмешательства полиции за решетку отправились 23 ее самых активных участника.



Соперничество между «Севильей» и «Бетисом» считается одним из самых непримиримых в Испании. Севильское дерби начнется в 22:45 по московскому времени.



В турнирной таблице чемпионата Испании «Бетис» занимает 14-е место, «Севилья» идет пятой.