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    В Литве Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

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    • Фото: Фомичев Михаил / ТАСС
    В Литве Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

    В Литве Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

    В Литве Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ
  • Фото: Фомичев Михаил / ТАСС

    • Звезду советского кино Донатаса Баниониса назвали агентом Комитета госбезопасности СССР.

    С такими обвинениями выступил Центр изучения геноцида и резистенции Литвы. Организация утверждает, что Банионис якобы был завербован КГБ под именем Бронос. Актер будто бы поставлял информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

    Центр изучения геноцида и резистенции: «В документах КГБ содержится информация о том, что агент Бронос был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США».

    По данным центра, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.

    Эти сведения в СМИ оценивают весьма осторожно. Журналисты задаются вопросом, каким образом документы об агентах попали в распоряжение литовских инстанций, насколько они подлинны, и настаивают на дополнительном расследовании. Озвучивается также мнение о том, что звезду советского кино Баниониса по политическим соображениям хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами «советского оккупационного прошлого», сообщает ТАСС.

    Донатас Банионис скончался в 2014 году. Он был любимцем советских зрителей. Настоящей звездой актер стал после фильма «Никто не хотел умирать». Затем была главная роль в легендарном «Солярисе» Тарковского. Баниониса можно увидеть почти в 60 советских фильмах. Он снялся в таких легендарных картинах, как «Берегись автомобиля», «Маленький принц», «Король Лир», «Змеелов», и других. В последние годы жизни актер сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.

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