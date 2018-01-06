В Литве Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Звезду советского кино Донатаса Баниониса назвали агентом Комитета госбезопасности СССР.
С такими обвинениями выступил Центр изучения геноцида и резистенции Литвы. Организация утверждает, что Банионис якобы был завербован КГБ под именем Бронос. Актер будто бы поставлял информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.
Центр изучения геноцида и резистенции: «В документах КГБ содержится информация о том, что агент Бронос был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США».
По данным центра, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.
Эти сведения в СМИ оценивают весьма осторожно. Журналисты задаются вопросом, каким образом документы об агентах попали в распоряжение литовских инстанций, насколько они подлинны, и настаивают на дополнительном расследовании. Озвучивается также мнение о том, что звезду советского кино Баниониса по политическим соображениям хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами «советского оккупационного прошлого», сообщает ТАСС.
Донатас Банионис скончался в 2014 году. Он был любимцем советских зрителей. Настоящей звездой актер стал после фильма «Никто не хотел умирать». Затем была главная роль в легендарном «Солярисе» Тарковского. Баниониса можно увидеть почти в 60 советских фильмах. Он снялся в таких легендарных картинах, как «Берегись автомобиля», «Маленький принц», «Король Лир», «Змеелов», и других. В последние годы жизни актер сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.
Центр изучения геноцида и резистенции: «В документах КГБ содержится информация о том, что агент Бронос был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США».
По данным центра, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.
Эти сведения в СМИ оценивают весьма осторожно. Журналисты задаются вопросом, каким образом документы об агентах попали в распоряжение литовских инстанций, насколько они подлинны, и настаивают на дополнительном расследовании. Озвучивается также мнение о том, что звезду советского кино Баниониса по политическим соображениям хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами «советского оккупационного прошлого», сообщает ТАСС.
Донатас Банионис скончался в 2014 году. Он был любимцем советских зрителей. Настоящей звездой актер стал после фильма «Никто не хотел умирать». Затем была главная роль в легендарном «Солярисе» Тарковского. Баниониса можно увидеть почти в 60 советских фильмах. Он снялся в таких легендарных картинах, как «Берегись автомобиля», «Маленький принц», «Король Лир», «Змеелов», и других. В последние годы жизни актер сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.
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