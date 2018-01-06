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    Трамп объявил себя гением

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Трамп объявил себя гением

    Трамп объявил себя гением

    Трамп объявил себя гением
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Дональд Трамп считает себя гениальным человеком, о чем свидетельствует его жизненный путь. Об этом президент США написал в своем Twitter.

    По словам Трампа, в течение всей жизни его главными качествами были психическая устойчивость и ум. Это, как считает глава Белого дома, подтверждает его жизненный путь от «очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)».

    Трамп отметил, что все это позволяет говорить о нем не просто как об умном человеке, а как о гениальной личности.




    В октябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трмпа идиотом. Тот в ответ предложил своему подчиненному сравнить результаты теста на IQ. При этом Трамп выразил уверенность, что заранее сможет назвать победителя в этом противостоянии.

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