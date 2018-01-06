Трамп объявил себя гением

Дональд Трамп считает себя гениальным человеком, о чем свидетельствует его жизненный путь. Об этом президент США написал в своем Twitter.
По словам Трампа, в течение всей жизни его главными качествами были психическая устойчивость и ум. Это, как считает глава Белого дома, подтверждает его жизненный путь от «очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)».
Трамп отметил, что все это позволяет говорить о нем не просто как об умном человеке, а как о гениальной личности.
В октябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трмпа идиотом. Тот в ответ предложил своему подчиненному сравнить результаты теста на IQ. При этом Трамп выразил уверенность, что заранее сможет назвать победителя в этом противостоянии.
Трамп отметил, что все это позволяет говорить о нем не просто как об умном человеке, а как о гениальной личности.
….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.
В октябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трмпа идиотом. Тот в ответ предложил своему подчиненному сравнить результаты теста на IQ. При этом Трамп выразил уверенность, что заранее сможет назвать победителя в этом противостоянии.
Комментарии