Замначальника СУ МВД по КБР найден мертвым в своем кабинете

Тело заместителя начальника следственного управления МВД по
Кабардино-Балкарии обнаружено в его кабинете в ночь на 6 января.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного управления СКР по КБР, «тело обнаружено ночью с пятницы на субботу, по предварительным данным причиной смерти послужило огнестрельное ранение в голову». Уточняется, что в кабинете погибшего находился его табельный пистолет.
В свою очередь пресс-служба МВД по КБР сообщила, что министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин назначил служебную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В свою очередь пресс-служба МВД по КБР сообщила, что министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин назначил служебную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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