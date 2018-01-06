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    Замначальника СУ МВД по КБР найден мертвым в своем кабинете

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    Замначальника СУ МВД по КБР найден мертвым в своем кабинете

    Замначальника СУ МВД по КБР найден мертвым в своем кабинете

    Тело заместителя начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии обнаружено в его кабинете в ночь на 6 января.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного управления СКР по КБР, «тело обнаружено ночью с пятницы на субботу, по предварительным данным причиной смерти послужило огнестрельное ранение в голову». Уточняется, что в кабинете погибшего находился его табельный пистолет.

    В свою очередь пресс-служба МВД по КБР сообщила, что министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин назначил служебную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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