Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

Из американского штата Айова, попавшего под снежную бурю, пришли кадры с необычным поведением собаки.
Суровая непогода только порадовала пса по кличке Секрет, который в точном соответствии с поговоркой любит и кататься, и возить саночки.
Собака раз за разом затаскивает на горку санки-ледянки, чтобы потом съехать на них. Как утверждает хозяйка пса, проделывать путь туда и обратно Секрет может десятки раз за прогулку. Снежной зимой он развлекается так каждый день.
Собака раз за разом затаскивает на горку санки-ледянки, чтобы потом съехать на них. Как утверждает хозяйка пса, проделывать путь туда и обратно Секрет может десятки раз за прогулку. Снежной зимой он развлекается так каждый день.
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