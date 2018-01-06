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    Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео. животные, зима, курьезы, собаки, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

    Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

    2 комментария
    Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

    Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

    Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

      Из американского штата Айова, попавшего под снежную бурю, пришли кадры с необычным поведением собаки.

      Суровая непогода только порадовала пса по кличке Секрет, который в точном соответствии с поговоркой любит и кататься, и возить саночки.

      Собака раз за разом затаскивает на горку санки-ледянки, чтобы потом съехать на них. Как утверждает хозяйка пса, проделывать путь туда и обратно Секрет может десятки раз за прогулку. Снежной зимой он развлекается так каждый день.

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