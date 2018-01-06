Пес в США научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку: видео

Из американского штата Айова, попавшего под снежную бурю, пришли кадры с необычным поведением собаки.

1491 животные

зима

курьезы

собаки

США

Суровая непогода только порадовала пса по кличке Секрет, который в точном соответствии с поговоркой любит и кататься, и возить саночки.



Собака раз за разом затаскивает на горку санки-ледянки, чтобы потом съехать на них. Как утверждает хозяйка пса, проделывать путь туда и обратно Секрет может десятки раз за прогулку. Снежной зимой он развлекается так каждый день.