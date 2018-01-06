Песков рассказал о планах Путина на Рождество

В ночь на 7 января Владимир Путин по традиции примет участие в рождественском богослужении.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин по традиции встретит Рождество за пределами Москвы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент традиционно примет участие в рождественском богослужении. Также традиционно это будет не в Москве».
Пресс-секретарь президента не стал уточнять, в каком храме Владимир Путин посетит литургию.
В прошлом году Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году президент приехал в сельский храм в Тверской области, где были крещены его родители. А в 2015-м Владимир Путин принял участие в богослужении в храме под Воронежем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент традиционно примет участие в рождественском богослужении. Также традиционно это будет не в Москве».
Пресс-секретарь президента не стал уточнять, в каком храме Владимир Путин посетит литургию.
В прошлом году Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году президент приехал в сельский храм в Тверской области, где были крещены его родители. А в 2015-м Владимир Путин принял участие в богослужении в храме под Воронежем.
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