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    Песков рассказал о планах Путина на Рождество

    18 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Песков рассказал о планах Путина на Рождество

    Песков рассказал о планах Путина на Рождество

    Песков рассказал о планах Путина на Рождество
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • В ночь на 7 января Владимир Путин по традиции примет участие в рождественском богослужении.

    Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин по традиции встретит Рождество за пределами Москвы.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент традиционно примет участие в рождественском богослужении. Также традиционно это будет не в Москве».

    Пресс-секретарь президента не стал уточнять, в каком храме Владимир Путин посетит литургию.

    В прошлом году Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году президент приехал в сельский храм в Тверской области, где были крещены его родители. А в 2015-м Владимир Путин принял участие в богослужении в храме под Воронежем.

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